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Haberler Spor Millilerin Almanya ile oynayacağı özel maçın biletleri satışa çıktı

Millilerin Almanya ile oynayacağı özel maçın biletleri satışa çıktı

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Almanya ile özel maçta karşılaşacak. Bu maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı.

AA
Millilerin Almanya ile oynayacağı özel maçın biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın, 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile deplasmanda oynayacağı özel maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın 18 Kasım 2023 Cumartesi günü Almanya ile oynayacağı özel müsabakanın misafir takım tribün bilet satış organizasyonu ev sahibi federasyon tarafından gerçekleştirilecektir. Misafir tribün biletleri bugün satışa çıkarılacaktır. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, https://tickets.dfb.de internet sitesi üzerinden bilet satın alabilecekler. Yoğun talep nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için maç biletlerinin hızlıca temin edilmesinin önemini hatırlatırız." ifadeleri yer aldı.

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