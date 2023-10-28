3. Lig’de heyecan dorukta

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri bugün zorlu 90 dakikalarda 3 puan için sahaya çıkacak. 1. Grup'ta 19 puanlı namağlup lider Aliağa FK, 14.00'te Artvin Hopaspor'un konuğu olacak. Ayvalıkgücü Belediyespor aynı saatte deplasmanda sonuncu Tarsus İY ile karşılaşacak. 2. Grup'ta lider Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 19.00'da Elazığspor'u konuk edecek. Yenilgisiz zirve ortağı Efeler 09, evinde 4. sıradaki Batman Petrolspor'la kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Ege derbisinde Efeler'e yenilerek liderlik fırsatını kaçıran Turgutluspor, İstanbul'da Kemerkent Bulvarspor karşısında telafi arayacak. Bu iki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

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3. Grup'ta Akhisarspor, Şanlıurfa'da lider Karaköprü Belediyespor'a, Kuşadası ise, deplasmanda son sıradaki Sivas Dört Eylül'e konuk olacak. Bu maçlar 14.00'te başlayacak. Bornova 1877 sahasının bakımda olması nedeniyle Tire'de saat 19.00'da zirve takipçisi Erbaaspor'u ağırlayacak. 4. Grup'ta 14.00'te Bergama Sportif, Sultanbeyli Belediyespor ile Balıkesirspor ise Siirt İl Özel İdaresispor ile sahasında karşı karşıya gelecek.