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85. Cumhurbaşkanlığı koşusunda rekor geldi

HABER MERKEZİ
85. Cumhurbaşkanlığı koşusunda rekor geldi
AT yarışlarında Cumhurbaşkanlığı Koşusu dün 85. kez düzenlendi. 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda 2 bin 400 metre mesafe çim pistte gerçekleşen yarışa 3+ yaşlı safkan İngiliz olan 12 at katıldı. Koşuyu Taylolo 2.28.10'luk rekor derecesiyle ilk sırada bitirdi. İkinciliği Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı Vincitore, üçüncülüğü ise jokeyliğini Vedat Abiş'in üstlendiği Burgas elde etti. Bu koşunun ardından 43. kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nu ise jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Deniz Efe" isimli safkan kazandı.
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