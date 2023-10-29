Bodrum yıkıldı

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig savaşı veren Bodrum FK, zorlu Boluspor deplasmanından son dakika golüyle 2-1 yenik ayrıldı. 13'te Bolu ceza alanı önünde Haqi-Ercan mücadelesinde ortada kalan topu kapan Gökdeniz direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı. 37'de Üzeyir'in sağdan ortasında kale önünde Kenan, Oulare'ye rağmen vuruşunu yaptı. Kaleci Çağlar'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 0-1. Mücadelenin ikinci yarısına Bodrum FK tutuk başladı. 55'te Ali'nin sektirdiği topu kapan Oko'nun şık vuruşunda kaleci Sousa son anda topu kornere tokatladı.

KALEYİ SAVUNAMADI

53'te Berk'in serbest atışında Onur kafayı vurdu. Sousa çizgi üzerinde yatarak topa müdahale etmek isterken Ercan dokundu. Hakem Ercan'ın Sousa'ya faul yaptığına hükmederken, VAR'dan gelen uyarı üzerine Onur'un vuruşunda topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle golü verdi: 1-1. 90+1'de Safa'nın kornerinde Oulare kafayla maçın skorunu belirledi: 2-1.

CELUTSKA SAKATLANDI

BODRUM FK, Bolu maçında puan kaybının yanı sıra şanssız bir sakatlık yaşadı. İkinci yarıda rakibiyle mücadelesi sonrası yerde kalan stoper Celutska oyuna devam edemedi. Çek futbolcu sedyeyle sahayı terk ederken yerine 67. dakikada Süleyman girdi.

TAŞDEMİR'DEN KADROYA AYAR

BODRUM FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, Boluspor deplasmanında dün kadroya ince ayar yaptı. Başarılı teknik adam geçen hafta kazanılan kritik Bandırma maçının on birinde iki değişiklik yaparak sahaya çıktı. Savunmanın sağında forma giyen Cenk ve orta alanda Muhammed Gönülaçar dün kulübeye çekilirken, bu iki oyuncunun yerine Eren ve Haqi görev yaptı. Bandırma maçında oyuna girer girmez, golle buluşan Haqi ileri uçta oyuna başlarken, Gökdeniz kanada çekildi.