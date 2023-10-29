Ercümen’den en özel dalış

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Kadın ve erkek yüzücüler, 100'üncü yıl anısına açık deniz yüzme yarışı yaptı. Milli Sporcu ve Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen de Konyaaltı Sahili'nden tekneyle açılıp, serbest dalış gerçekleştirdi. Dipten, üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında' yazılı pankartla su yüzeyine çıkan Ercümen'i hem sahildeki kalabalık hem de tekneden kendisini izleyenler uzun süre alkışladı. Ercümen, daha sonra su yüzeyine serilen Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekneyle yeniden karaya çıkan Şahika Ercümen, özellikle kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştı.