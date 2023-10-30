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Haberler Spor Pınar KSK’de çifte üzüntü

Pınar KSK’de çifte üzüntü

Darüşşafaka’ya mağlup olarak üzüntü yaşayan İzmir ekibi McCollum’un sakatlığıyla da sarsıldı.

HABER MERKEZİ
Pınar KSK’de çifte üzüntü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Darüşşafaka Lassa'ya 83-78 mağlup olarak bu sezonki 3. yenilgisi alan Pınar Karşıyaka'da Errick McCollum şoku yaşanıyor. İzmir ekibi, sakatlanan Errick McCollum'un tedavi sürecinin en az 10 gün süreceği bildirildi. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Darüşşafaka Lassa ile oynadığımız karşılaşmada sol baldır kasında ağrı hissederek kenara gelen sporcumuz Errick McCollum'un yapılan tetkikler sonrasında sol gastrocnemius kasında zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Başantrenör Ufuk Sarıca da yaptığı açıklamada "Maçı kaybettik ama daha çok Errick McCollum'un durumuna üzüldük, canımız sıkıldı. Şu andaki tek düşüncemiz çarşamba günkü Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız önemli karşılaşmayı kazanmak" diye konuştu.
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