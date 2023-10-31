Manisa FK’nın kupa mesaisi

TRENDYOL 1. Lig'de kötü günler geçiren ve son 6 maçtır kazanamayan Manisa FK, bugün kupa mesaisinde 3. Lig temsilcisi Pazarspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde Karadeniz ekibiyle saat 14.00'te Mümin Özkasap Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Manisa FK ile Pazarspor arasında oynanacak kupa mücadelesini hakem Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Yönetim, Pazarspor maçının bilet fiyatlarını açıkladı. Buna göre kupa karşılaşması nın bilet fiyatları kapalı tribün 30 lira, kale arkası 20 lira ve misafir tribünü ise 25 liradan satılıyor.

ROTASYON YAPACAK

MANİSA FK ile çıktığı ilk maçta ligde Çorum FK ile berabere kalan teknik direktör Osman Özköylü, Pazar önünde ilk galibiyetini almak istiyor. Özköylü'nün Çorum önünde forma giyen oyuncuları bugün kulübeye çekip dinlendirmesi ve yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmesi bekleniyor.