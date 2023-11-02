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Haberler Spor 2034 Dünya Kupası Arabistan’da

2034 Dünya Kupası Arabistan’da

HABER MERKEZİ
2034 Dünya Kupası Arabistan’da
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipliği ile ilgili açıklama yaptı. Infantino, açıklamasında "2034 Dünya Kupası, şu anda tek aday olan Suudi Arabistan'da düzenlenecek" dedi. Avustralya'nın adaylıktan çekilmesinin ardından tek aday olarak kalan Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Avustralya Futbol Federasyonu, ülke olarak adaylıktan çekildiklerini "Tüm faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği adaylığından çekilme kararı aldık" açıklamasıyla duyurmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma sürecinde Suudi Arabistan'a destek verildiğini açıklamıştı.
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