Şahane Pazar

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcileri bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Kıyasıya kapışmanın yaşanacağı karşılaşmalarda İzmir ekipleri 3 puan için ter dökecek. Beyaz Grup'ta Altınordu, 1461 Trabzon FK karşısında galibiyet serisini 3 haftaya çıkarmaya çalışacak. Doğanlar Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Burak Akdağ yönetecek. Bucaspor 1928 ise evinde Serik Belediyespor'la karşılaşacak. Cemil Şeboy Stadı'ndaki müsabakayı Burak Taşkınsoy yönetecek. Kırmızı Grup'ta Denizlispor ile Menemen FK Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakada Tarık Güldal düdük çalacak.

BORNOVA'NIN HEDEFİ 3 PUAN

3. Lig 1. Grup'ta zirveye yerleşen Aliağa FK, Aliağa Atatürk Stadyumu'nda Malatya Arguvanspor'u ağırlayacak. Müsabakayı Ömer Kocabey yönetecek. 3. Grup'ta son haftalarda kazanmakta zorlanan Bornova 1877, Darıca Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Darıca 15 Temmuz Stadı'ndaki karşılaşmada Gamze Durmuş düdük çalacak. Tüm bu karşılaşmalar saat 14.00'te başlayacak.

EGELİLER KRİTİK VİRAJDA

Bu arada, zirve ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ege temsilcilerinden Beyaz Grup'taki Nazilli Bld, evinde Esenler Erokspor ile Kırmızı Grup'taki Somaspor, Sarıyer deplasmanında, Fethiyespor, Uşakspor ile kozlarını paylaşacak. 3. Lig 1. Grup'taki Ayvalıkgücü Bld, Mardin 1969 ile 2. Grup'taki Efeler 09, Ergene Velimeşe, Turgutluspor, Hacettepe 1945 ile 3. Grup'taki Kuşadasıspor, Fatsa Bld ile Akhisarspor, Osmaniyespor ile 4. Grup'taki Bergama Bld, Çankaya FK ile Balıkesirspor ise Sultanbeyli Bld ile oynayacak. Karşılaşmalar saat 14.00'te başlayacak.