İstihbaratlarım bire bir uyuşuyor

Yeni Asır'ın VAR hakemi Hasan Ceylan ile boşanma aşamasında eşi Leyla Ceylan'ın bomba iddialarına yönelik haberi gündem olmaya devam ederken dün de F.Bahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısının konuları arasında yer aldı, büyük ses getirdi. Toplantıya 3 Kasım'da Yeni Asır Gazetesi'nde "İzmirli Hakem Çetesi" diye çok önemli bir haber yapıldı diye başlayan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Boşanma haberi ama futbolu ilgilendiren çok önemli şeyler var" diyerek gazetemizdeki haberleri barkovizyona yansıtarak haberdeki bilgilerin kendi istihbaratları ile bire bir uyuştuğunu söyledi. Koç haberimizle ilgili "Bu boşanma davasının içindeki konular sonuna kadar araştırılmalı diyerek şöyle konuştu:

UEFA'YA ŞİKAYET EDECEĞİZ

"Gelelim Hakan Ceylan, Leyla Ceylan konusuna. Bu özel bir konudur. İşin özel tarafı bizi ilgilendirmez. Ancak bu boşanma davasında bizi ilgilendiren, Türk futbolunu ilgilendiren çok önemli konular vardır. Benim sayın başkanımla çıktığım programla neredeyse paralel, bire bir bizi söylemlerimizi endişelerimizi doğrular nitelikte. Hani bazen bir şey olur bütün sistem çöker diyorum ya. Bu tip şeyler olunca bütün sistem çöker. Bu boşanma davasının içindeki hanımefendi ve avukatının da ifade ettiği gibi "Araştırılmasını istiyoruz" dediği konular sonuna kadar soruşturulmalıdır. Benim ciddi istihbarat yaptığım konularla neredeyse bire bir bilgi vermesi de göz ardı edemeyeceğim bir husustur. Haberi görelim. Yalnız burada bir konu var. Bu konu çok ciddi bir konudur, doğrudur. Bu isimlerin derhal futboldan eli çekilmelidir. Ve biz bunu UEFA'ya şikayet edeceğiz. IFAB'a şikayet edeceğiz."

YİNE Mİ ÜSTÜNÜ ÖRTECEKSİNİZ?

"Şikayet edeceğiz dediğim konu şudur. Yine bu Ege Bölgesi'ndeki arkadaşlar. Herhalde zeytinyağı çok mu zihni açıyor bilmiyorum. UEFA'dan maç alıyorlar. "Eyvah. Sağlık raporunu yollamadık. Geciktik" diyorlar. Sahte raporun içindeki içerik değil, tarihi sahte. Bir rapor alıyorlar. Şimdi bir vazifelerini yerine getiremiyorlar. Bir evrağı yollama bürokrasisini yerine getiremiyorlar. Mağdur olmamak için de içlerinden bir tanesi eş olan "Ben halledirim" diyor, eski tarihli rapor alıyor. Ben bunu başka kaynaklardan öğrendim. Ama bu haberden çok önce. Şimdi soruyorum. Bu üç hakem sahte rapor aldı mı almadı mı? Çok basit ya. Bu kadar basit bunu öğrenmek. Yine mi üstünü örteceksiniz. Sahte rapor almaya tenezzül eden adamdan nasıl adil maç yönetmesini bekleyeceğiz ya. Her şey bir yana. Ya dişlerini fırçalarken aynaya baktığında utanmıyor musun kardeşim sen? Şimdi TFF ne yapacak. Sayın Büyükekşi. Şeffaflık, adil futbol, adil rekabet. Ne yapacaksınız? Burada bir sürü şey var. Manipüle etmeler, mobing bir sürü şey var bu haberde. Var'daki müdahiller var, görüntüler var, şahitler var. Kendi gazetecileri var. Sistem zaten öyle çalışıyor. Rakibimiz de bu sistemle çalışıyor."

EGELİLERİN BAŞI İSTANBULLU HAKEM

Ali Koç, "VAR'da malum karakterler, Serkan Tokat, Alper Ulusoy aralıksız maç almaya devam ediyor. Bunu soruyorum, bu gerçeğin altındaki nedeni soruyorum. Hakem camiasındaki Egelilerin başı aslında İstanbullu bir hakem" diye konuştu.

ALTIPARMAK İLE KAPIŞTI

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında Başkan Ali Koç ile eski F.Bahçeli futbolcu Ogün Altıparmak arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçeli futbolcu ve kulüp üyesi Ogün Altıparmak, Ali Koç'a laf atarak, "Enişteniz Galatasaraylı değil mi? Eniştenize sorun bazı şeyleri" dedi. Bunun üzerine Koç oldukça sinirlenerek, "Ne demek istiyorsun sen? Ogün abi bak yaşına hürmet, tarihine hürmet ağzımı açmıyorum. Saygılı ol." dedi. Tartışmanın sürmesinin ardından Koç, "Ogün abi, toplantıyı terk edersen çok mutlu olurum. Zaten sen ve senin gibiler yüzünden bu camia dibe çekiliyor devamlı." ifadelerini kullandı. Koç, Altıparmak'ın salonu terk etmesini isterken, "Şunu söyleyeceğim, Rabbim Fenerbahçe'yi sizin gibilerden korusun." dedi.

ERDEN TİMUR'A SALVOLAR

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray 2. Başkanı Erden Timur ile ilgili de çarpıcı sözler söyledi. Koç, "Bir arkadaş var. Dürüstlüğün abidesi. Türkiye'de ondan dürüstü yok. Dedi ki elimizde belgeler var. E göster diyoruz. Yok, yok, yok! Yapamıyor, korkuyor. Belge diye bahsettiği iki konu var. Biri eski MHK Başkanı Lale Orta'nın VAR görüntüleri yollaması. Bunlar öyle bir organizasyon ki... İçiniz rahat olsun. Başkanınıza, yönetiminize dolaylı, direkt, endirekt hiçbir şey gelmedi bize. Mahkemeye gidiyorum. İtibar saldırısı var." diye konuştu.