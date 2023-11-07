Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur kuraları çekildi! İşte Göztepe ve Altay’ın rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi bugün saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlandı.
Bu turda kupa müsabakalarına, 3. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6 takım, Trendyol 1. Lig'den 7 takım ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım katıldı.
İŞTE 4. TUR EŞLEŞMELERİ
Altay - Tuna Tarım Kırklarelispor
Yılport Samsunspor - Tokat Belediye Plevne Spor
Bitexen Antalyaspor - Kepezspor Futbol A.Ş.
Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor
Mondihome Kayserispor - Vefa Grup Vanspor F.K.
Sakaryaspor A.Ş. - Ankaraspor
Siltaş Yapı Pendikspor A.Ş. - Isparta 32 Spor
EMS Yapı Sivasspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor
Kasımpaşa A.Ş. - Kırşehir Futbol Spor Kulübü
AdanaSpor - Esenler Erokspor
Çaykur Rizespor A.Ş. - Bucaspor 1928
Atakaş Hatayspor - Düzce Cam Düzcespor
Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler
Göztepe A.Ş. - 1461 Trabzon F.K.
Manisa F.K. - GMG Kastamonuspor
Eyüpspor - Ankara Demirspor
Ümraniyespor - Güneş Holding Çankaya Spor Kulübü
Trabzonspor A.Ş. - Ahlatcı Çorum F. K.
Teksüt Bandırmaspor - Somaspor
MKE Ankaragücü - İskenderun A.Ş.
Tümosan Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.
Bodrum F.K.- Menemen F.K.
Gaziantep F.K. - Etimesgut Belediyespor
Erzurumspor F.K. - Anagold 24 Erzincanspor
RAMS Başakşehir - Astor Enerji Şanlıurfaspor
Corendon Alanyaspor - Kocaelispor
Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.
Vavacars Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor