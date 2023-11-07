Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur kuraları çekildi! İşte Göztepe ve Altay’ın rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi bugün saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlandı.

Bu turda kupa müsabakalarına, 3. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6 takım, Trendyol 1. Lig'den 7 takım ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım katıldı.

İŞTE 4. TUR EŞLEŞMELERİ

Altay - Tuna Tarım Kırklarelispor

Yılport Samsunspor - Tokat Belediye Plevne Spor

Bitexen Antalyaspor - Kepezspor Futbol A.Ş.

Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor

Mondihome Kayserispor - Vefa Grup Vanspor F.K.

Sakaryaspor A.Ş. - Ankaraspor

Siltaş Yapı Pendikspor A.Ş. - Isparta 32 Spor

EMS Yapı Sivasspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor

Kasımpaşa A.Ş. - Kırşehir Futbol Spor Kulübü

AdanaSpor - Esenler Erokspor

Çaykur Rizespor A.Ş. - Bucaspor 1928

Atakaş Hatayspor - Düzce Cam Düzcespor

Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler

Göztepe A.Ş. - 1461 Trabzon F.K.

Manisa F.K. - GMG Kastamonuspor

Eyüpspor - Ankara Demirspor

Ümraniyespor - Güneş Holding Çankaya Spor Kulübü

Trabzonspor A.Ş. - Ahlatcı Çorum F. K.

Teksüt Bandırmaspor - Somaspor

MKE Ankaragücü - İskenderun A.Ş.

Tümosan Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Bodrum F.K.- Menemen F.K.

Gaziantep F.K. - Etimesgut Belediyespor

Erzurumspor F.K. - Anagold 24 Erzincanspor

RAMS Başakşehir - Astor Enerji Şanlıurfaspor

Corendon Alanyaspor - Kocaelispor

Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.

Vavacars Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor