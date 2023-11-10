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Haberler Spor Manisa BŞB tura yakın

Manisa BŞB tura yakın

FIBA Europe Cup E Grubu’nda 4. maçında 2. galibiyetini alan yeşil-beyazlılar, liderlik şansını sürdürürken, en iyi ikinci de olabilir

HABER MERKEZİ
Manisa BŞB tura yakın
BU sezon ilk kez Avrupa arenasında boy gösteren Basketbol Süper Ligi ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup E Grubu'nda evinde Bakken Bears'ı da 85-80 mağlup ederek üst tura çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı. Europe Cup'ta elemelerden çıktıktan sonra gruptaki ilk iki maçını kazanıp, ardından geçen hafta Portekiz'de Porto'ya mağlup olan Manisa ekibi, Danimarka temsilcisini Muradiye Spor Salonu'nda önemli yabancıları John Roberson ve Fatts Russel'ın uzun süreli sakatlıklarına rağmen eksik kadroyla geçerek 4 maçta 3 galibiyete ulaştı. Son iki grup maçı öncesi liderlik şansını sürdüren Manisa, en iyi 6 grup ikincisi arasında yer aldığı takdirde de tur atlayacak. Manisa BŞB, haftaya 15 Kasım'da grupta 1 galibiyeti bulunan Norrkoping Dolphins'i İsveç deplasmanında yenerse ikinciliği garantileyecek.
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