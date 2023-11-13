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Bornova nihayet

TFF 3. Lig ekibi Bornova 1877, üç maçlık galibiyet hasretine Kuşadası önünde son verdi. Bornova’ya 3 puanı getiren golleri Yakal (2) ve Murat Çaydemir attı

DOĞANCAN BİNGÖL
Bornova nihayet

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bornova 1877, Ege derbisinde evinde ağırladığı Kuşadasıspor'u 3-2'yi yendi. 9'da Bornova 1877 savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle Yavuz topu önünde buldu, beklemeden vuruşunu yapan oyuncu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 14'te sağ kanattan Emircan'ın ortaladığı topa Yakal yükselerek vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1. 39'da Arda'nın verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Murat Çaydemir, topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 62'de Taha Yalçıner, soldan kullanılan köşe vuruşuna kafayla vurdu, kaleci çeldi. 81'de Yakal sağ kanattan ortalanan topa ayağının ucuyla vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1. 90'da Bornova 1877 savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle Taha Balcı topu önünde buldu, oyuncu kaleciyi çalımlayarak topu filelere gönderdi: 3-2. Maç 3-2 sona erdi.

FERHATOĞLUN'DAN KADROYA AYAR

BORNOVA 1877 Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu, Kuşadasıspor ile oynanan Ege derbisinde geçtiğimiz hafta Darıca GB karşısında sahaya sürdüğü kadroda 2 değişiklik yaptı. Ferhatoğlu, Ada ekibi karşısında Berkay'ın yerine Mehmet'i, Fırat'ın yerine Emre'yi sahaya sürdü.

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