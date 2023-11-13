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Derbi PETKİM'in

Ege derbisinde Aliağa Petkimspor, baştan sona üstün oynadığı maçta Manisa BŞB’yi farklı yenmeyi başardı

HABER MERKEZİ
Derbi PETKİM’in
ALİAĞA Petkimspor Ege derbisinde ön sahada çok etkili olduğu maçta eksik Manisa BŞB karşısında 94-74 galip geldi. Petkim yüksek isabetli üçlüklerle başlayıp 3 dakika dolmadan skoru 11-2'ye getirdi. Etkili oyununu sürdüren İzmir ekibi ilk çeyreği 29-15 önde tamamladı. İkinci periyotta da üçlüklere devam eden Petkim 7. dakikada skoru 51-32'ye getirdi, Manisa BŞB 13-0'lık seriyle devre sonunda farkı 6 sayıya (51-45) çekti. Üçüncü çeyrek gergin başladı, Petkim geçiş hücumlarıyla 6. dakikada skoru 64-53'e getirdi. Thomas'ın sayıları ile kontrolü elinde tutan Petkim son çeyreğe 76-62 önde girdi. Manisa omuzundan sakatlık geçiren Terry kenardayken 6-1'lik seri verdi ve Petkim 7 dakika kala farkı 19 sayıya (82-63) çıkardı. 6 dakika kala 20 farkları gören Petkim karşılaşmayı 94-74 kazandı
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