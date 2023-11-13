Derbi PETKİM’in

ALİAĞA Petkimspor Ege derbisinde ön sahada çok etkili olduğu maçta eksik Manisa BŞB karşısında 94-74 galip geldi. Petkim yüksek isabetli üçlüklerle başlayıp 3 dakika dolmadan skoru 11-2'ye getirdi. Etkili oyununu sürdüren İzmir ekibi ilk çeyreği 29-15 önde tamamladı. İkinci periyotta da üçlüklere devam eden Petkim 7. dakikada skoru 51-32'ye getirdi, Manisa BŞB 13-0'lık seriyle devre sonunda farkı 6 sayıya (51-45) çekti. Üçüncü çeyrek gergin başladı, Petkim geçiş hücumlarıyla 6. dakikada skoru 64-53'e getirdi. Thomas'ın sayıları ile kontrolü elinde tutan Petkim son çeyreğe 76-62 önde girdi. Manisa omuzundan sakatlık geçiren Terry kenardayken 6-1'lik seri verdi ve Petkim 7 dakika kala farkı 19 sayıya (82-63) çıkardı. 6 dakika kala 20 farkları gören Petkim karşılaşmayı 94-74 kazandı