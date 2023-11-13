Şahinbey yine tarih yazdı

ŞAHİNBEY Belediyespor, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştığı Polonya'nın Wisla Krakow takımını 3-2 yenerek şampiyon oldu. Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından İspanya'nın Estepona kasabasında düzenlenen organizasyonun finali, Francisco Munoz Perez Belediye Stadı'nda yapıldı.

OYUNDAN HİÇ KOPMADILAR

WİSLA Krakow'un 2 ve 12. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçın ilk yarısı, Şahinbey Belediyespor'un 18. dakikadaki golüyle 2-1 tamamlandı. 23. dakikada 6 kişi kalan rakibine karşı 43. dakikada skoru eşitleyen Şahinbey Belediyesispor, 50+5'inci dakikada kaydettiği golle de sahadan 3-2 galip ayrıldı. Şahinbey Belediyespor, 2021'den sonra bir kez daha kupanın sahibi oldu.

Böylece 4. defa organize edilen turnuvayı yine bir Türk kulübü kazandı. Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2022'de ise Etimesgut Belediyespor kaldırmıştı.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonu olan Şahinbey Belediyespor'u kutladı. Bakan Bak mesajında, "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde, Polonya'nın Wisla Krakow ekibini finalde mağlup ederek kupayı kazanan Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nü kutluyorum. Ülkemize tekrar bu gururu yaşatan Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu kupa hem kulüplerimizin hem de milli takımımızın nice başarılarına öncülük edecektir" ifadelerini kullandı.