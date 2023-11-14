Büyük tepki VAR

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrasında yine hakem kararları büyük tepki çekerken, özellikle '3 büyükler' yine isyan etti. Maçın hakemlerinin yanı sıra VAR hakemlerinin de pozisyonlara müdahale etmemesi eleştirilere neden oldu. Cumartesi günü oynanan Hatayspor-Galatasaray maçının ardından sarı-kırmızılılar iki penaltılarının verilmediğini söyledi. Barış Alper'e ve Icardi'ye yapılan hareketlerin penaltı olduğu hem kulüp tarafından hem de teknik direktör Okan Buruk tarafından dile getirilirken, kulübün hakem Bahattin Şimşek'in bir daha Galatasaray maçlarına atanmaması için TFF'ye başvuracağı öğrenildi.

'YORUMSUZ' PAYLAŞIMI

Beşiktaş, Başakşehir mücadelesi oynanırken Bahtiyar Zaynutdinov'un gözünün morarıp, kaşının açıldığı fotoğrafı 'yorumsuz' diye paylaşarak tepki gösterdi. Kazak futbolcu mücadelenin ilk yarısında rakip futbolcuyla girdiği ikili mücadelede aldığı dirsek darbesiyle yerde kalırken hakem Arda Kardeşler Bahtiyar'ın faul yaptığını belirterek topu Başakşehir'e vermişti. Taraftarlar ve siyah-beyazlı oyuncular da bu karar nedeniyle isyanlarını gizlemediler.

KIRMIZI ÇIKMADI

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmaya maçın ikinci yarısında Oosterwolde'ye yapılan ve kırmızı kart verilmeyen hareket gündem oldu. Rodrigues'in sarı-lacivertlilerin yıldızı Oosterwolde'yi boğazından tutup yere düşürmesi ve sonrasında kart görmemesi büyük tepki çekti. Oyuncular pozisyonun ardından birbirine girerken Halil Umut Meler sadece sarı kartını çıkardı.

Tüm bu yaşanılan pozisyonlarda VAR'ın devreye girmemesini eski hakemler ve futbol kamuoyu da eleştirirdi. Tüm tartışmalı pozisyonlarda orta hakemlerin yanlış karar vermesine rağmen VAR'ın devreye girip tavsiyede bulunmaması VAR neden VAR? sorularını tekrar gündeme getirdi.

'SOKAK KAVGASI MI, FUTBOL MAÇI MI?'

Fenerbahçe, bu pozisyona dair resmi siteden bir açıklama yayınladı. Duyuru 'Sokak kavgası mı, futbol maçı mı' başlığıyla yayınlandı. Açıklamada "VAR'ın devreye girerek bu kararı düzeltmek yönünde hiçbir adım atmamasını nasıl karşılamalıyız?" sorusu sorulurken "Yine garip bir hakem kararına maruz kaldık" ifadeleri" kullanıldı.