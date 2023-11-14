G.Saray’da sol bek alarmı

4 maç daha oynaması halinde 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi devreye girecek olan Angelino'dan memnun olmayan, Kazımcan'dan da beklenen verimi alamayan Galatasaray'da sol bek alarmı verildi. Hatayspor maçında yenilen iki golün Kazımcan'ın oynadığı bölgeden gelmesi tepkilere neden olurken, teknik direktör Okan Buruk milli arada çözüm bulmaya çalışacak.

Buruk, bu bölgede Abdülkerim Bardakçı'yı oynatarak önlem alsa da hem oyuncunun sol bek oynamak istememesi hem de stoper mevkisinin aksaması yüzünden bu kararından geri adım atacak. Alternatif arayışlara geçen başarılı çalıştırıcı, Jose Mourinho'nun Tottenham'da birkaç kez sol bekte oynattığı Tanguy Ndombele'yi bu bölgede deneyecek.

Milli arada antrenmanlarda oyuncuya bu bölgede şans verecek olan Buruk, Ndombele'den verim almaya çalışacak.