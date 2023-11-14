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Haberler Spor Menemen FK’da acı reçete hazırlığı

Menemen FK’da acı reçete hazırlığı

HABER MERKEZİ
Menemen FK’da acı reçete hazırlığı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'da teknik direktör Yılmaz Vural, lider ile farkı kapatmak için acı reçete hazırlayacak. Geçtiğimiz gün Sarıyer ile berabere kalarak yıkım yaşayan Menemen'de deneyimli teknik direktör önce oyuncular ile birebir görüşecek ve kötü gidişin ana kaynağını tespit edecek. Daha sonra tüm takım ile toplantı gerçekleştirecek Vural, lider Amed Sportif ile oluşan 14 puanlık farkı kapatmak için çalışmalara başlayacak.

11'DE DEĞİŞİKLİK YAPACAK

Önümüzdeki hafta Düzcespor ile oynanacak kritik karşılaşmanın 11'inde değişiklik planları yapan tecrübeli teknik adam, sürece yönelik detaylı bir rapor hazırlayacak. Yılmaz Vural'ın yapacağı bu çalışmaların ocak ayındaki transfer sürecine de kılavuz olması bekleniyor.

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