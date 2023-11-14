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Haberler Spor Turgutluspor hiç pes etmedi

Turgutluspor hiç pes etmedi

HABER MERKEZİ
Turgutluspor hiç pes etmedi
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un flaş takımı Turgutluspor, Sapanca Gençlik'le deplasmanda giriştiği ender rastlanır gol düellosunu 5-4 kazanmayı başardı ve puan tablosunda zirvedeki Efeler 09'un 1 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Sapanca'da ilk yarıda 3-0 öne geçen Manisa ekibi, ardından skorun 3-3'e gelmesine engel olamadı. Bu dakikadan sonra pes etmeyip 4'üncü golü bularak tekrar öne geçen kırmızı-siyahlı ekip, rakibin 90+1'inci dakikada attığı golle sarsıldı. Karşılaşma 4-4 bitecek denirken galibiyetten vazgeçmeyen Turgutluspor'da 90+2'nci dakikada tekrar sahneye çıkan Noyan kendisinin 3'üncü, takımının 5'inci golüyle 3 puanı getirdi.
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