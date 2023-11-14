Turgutluspor hiç pes etmedi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un flaş takımı Turgutluspor, Sapanca Gençlik'le deplasmanda giriştiği ender rastlanır gol düellosunu 5-4 kazanmayı başardı ve puan tablosunda zirvedeki Efeler 09'un 1 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Sapanca'da ilk yarıda 3-0 öne geçen Manisa ekibi, ardından skorun 3-3'e gelmesine engel olamadı. Bu dakikadan sonra pes etmeyip 4'üncü golü bularak tekrar öne geçen kırmızı-siyahlı ekip, rakibin 90+1'inci dakikada attığı golle sarsıldı. Karşılaşma 4-4 bitecek denirken galibiyetten vazgeçmeyen Turgutluspor'da 90+2'nci dakikada tekrar sahneye çıkan Noyan kendisinin 3'üncü, takımının 5'inci golüyle 3 puanı getirdi.