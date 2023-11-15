Arkas zincir kıracak

Efeler Ligi'ndeki son 2 maçında Halkbank (D) ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1'lik skorlarla yenilerek 9'uncu sırada yer bulan Arkas Spor, bugün 7'nci hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. Antakya Merkez Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan İzmir ekibi, aynı periyodu tek galibiyetle geçen Hatay temsilcisini mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor. CEV Kupası'nda 32'li finaller turunda Hırvatistan ekibi Mursa Osijek'i eleyen Arkas Spor'un 16'lı finaller turundaki rakibi Bulgaristan temsilcisi Neftohimik oldu. Eşleşmenin ilk maçı 29 Kasım Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Rövanş tarihi ise daha sonra netlik kazanacak. Arkas rakibini elerse bir üst turda Karlovarsko (Çekya)-Valepa (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.