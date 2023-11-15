Aslan hareketli

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak isteyen, Süper Lig'de ise şampiyonluk hedefinde olan Galatasaray'da transfer stratejisi Devler Ligi'nde gruptan çıkıp çıkmayacağına göre değişecek. Listesinde bir dünya yıldızı bulunduran Cim-Bom, gruptan çıkarsa bombayı patlatacak. 2 ismin ayrılması beklenirken, 2 futbolcu için de girişimler hızlandırılacak. İlk olarak Nelsson ile yollarını ayıracak olan kurmaylar stoper bölgesine scout transferi yapacak. G.Saray'da bu kapsamda gündeme gelen isim ise Arjantin Ligi ekiplerinden Velez'de kariyerini sürdüren Valentin Gomez oldu. Icardi, vatandaşı için devreye girecek ve G.Saray'ı anlatacak. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 20 yaşındaki sol ayaklı stoperin sözleşmesi Aralık 2024'te sona erecek.

ÖNCELİK ORTA SAHA

Galatasaray, Devler Ligi'nde gruptan çıkması halinde ise bombayı patlatacak ve Piotr Zielinski'yle görüşme gerçekleştirecek. Sezon sonunda Napoli ile mukavelesi bitecek 29 yaşındaki orta saha, uygun bir bonservis bedeliyle bitirilmesi hedeflenecek. Polonyalı yıldız için aynı takımda uzun yıllar forma giyen Dries Mertens de aktif rol oynayacak. Ndombele ile de ayrılık kararı alan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde gruptan çıkamazsa veya Zielinski'de mutlu sona ulaşamazsa Molde'den Emil Breivik transferinde gaza basacak ve orta saha rotasyonunu genişletecek. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan 23 yaşındaki ismin sözleşmesi Aralık 2025'te bitecek.

MANU'DAN GÜZEL HABER

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak olan Manchester United'da sakatlık depremi yaşanıyor. Manu'da Christian Eriksen'in yaklaşık 1 ay, Danimarkalı forvet Rasmus Höjlund'un ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Casemiro'nun durumu belirsizliğini korurken, Rashford da kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.