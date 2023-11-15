Çifte zafer olsun

Basketbolda iki Ege ekibi gruplarında birbirinden kritik iki maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda bu sezon evinde oynadığı 2 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka kendisi gibi 2'de 2 yapan SIG Strasbourg'a Fransa'da zirve yarışındaki kritik sınavda konuk olacak. Strazburg kentindeki Rhenus Sport Arena'da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Çift devreli maçlar sonucunda gruplarını lider olarak bitirecek takımların direkt son 16'ya kalacağı Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka kazanırsa liderlik için çok büyük avantaj elde edecek. İzmir ekibinde McCollum'un Strasbourg önünde parkelere dönmesi bekleniyor.

YENERSE GARANTİLEYECEK

Avrupa'da tarihinde ilk kez mücadele ederek katıldığı FIBA Europe Cup E Grubu'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyetle ikinci sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Norrkoping Dolphins deplasmanına üst turu garantileme hedefiyle çıkacak. İsveç'in Norrkoping kentindeki Stadium Arena'da oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Liderlik şansını da sürdüren temsilcimiz grupta 4 maçta 1 galibiyeti bulunan rakibini yenerse son maçlar öncesi ikinciliği garantileyecek. Rakibiyle oynadığı ilk grup maçını 27 sayı farkla 79-52 kazanan Manisa BŞB, bu farkın altındaki yenilgilerde bile grup ikinciliğini kesinleştirecek. Europe Cup'ta 10 grup birincisi ile 6 en iyi dereceye sahip grup ikincisi ikinci tura kalacak.