Aliağa fırtınası

TFF 3. Lig 1. Grup'ta aldığı sonuçlarla dikkat çeken Aliağa FK, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta da yenilgi yüzü görmezken, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. İzmir ekibi, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bulunan 136 takım arasında mağlubiyet üzüntüsü yaşamayan 4 takımdan birisi konumunda bulunuyor. Aliağa FK, hafta sonu konuk edeceği Mardin 1969 mücadelesini de kazanarak hem seriyi devam ettirip hem de zirve yürüyüşünü sürmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Hakan Şapçı da sezonun ilk devresine iyi bir şekilde girmek istediklerini belirterek, "Devre sonuna yaklaşırken kalan 4 maçımızı da kazanarak şampiyonluğa olan yürüyüşümüzü devam ettirmek istiyoruz" dedi. Aliağa haricinde yenilgi görmeyen takımlar ise 2. Lig Kırmızı Grup'tan Amed, 3. Lig 3. Grup'tan da Karaköprü ile Adana 1954 oldu.