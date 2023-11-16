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Haberler Spor Aydın’ın stadyuma ihtiyacı var

Aydın’ın stadyuma ihtiyacı var

Efeler Başkanı Atay, şehirlerinin yeni bir stadı hak ettiğini söyledi.

RAMAZAN AYDEMİR
Aydın’ın stadyuma ihtiyacı var
TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, spor muhabirleriyle kahvaltıda buluştu. Kulüp hakkında bilgilendirmelerde bulunan Atay, İncirliova Yaşar Kocabıyık Stadyumu'na da değindi. Yaşar Kocabıyık Stadyumu'ndan memnun olduğunu dile getiren Eymen Atay, devre arasında seyirci kapasitesini arttırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Depreme dayanıksız olan Adnan Menderes Stadı'nın yıkılacağını öğrendiğini dile getiren Başkan Atay, "Aydın'a bir stadyum yapmak 2-3 sene sürer. Bizim birden fazla yeni statlara ihtiyacımız var. Nüfusu bizden az olan il ve ilçelere devasa stadyumlar yapıldı. Turgutlu'da müthiş bir stat yapmışlar. Biz de bu tür bir stadyumun Aydın'a yapılmasını istiyoruz. Aydın bunu hak ediyor" diye konuştu.
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