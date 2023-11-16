Kaf-Kaf’tan acı fren

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka deplasmanda 80-65 yenildiği Strasbourg'a grup birinciliğini bıraktı. Karşıyaka ilk 6 dakikada 5 top kaybı yaptı, saha içi isabet bulamadı ve 18-1 geri düştü. İlk saha içi isabet 6 dakika 55 saniye sonra Vernon Carey Jr.'dan geldi.

McCollum ile krizi aşan Karşıyaka son 4 dakika içinde 17 sayı buldu ve periyot 25-17 sona erdi. İkinci çeyreğe bıraktığı yerden başlayan KSK 4. dakikada farkı 5 sayıya (34-29) çekince Strasbourg molaya gitti. McCollum üzerinde yoğunlaşan savunma, momentumun değişmesine neden oldu, Fransız ekibi üçlüklerle devreyi 44-34 önde tamamladı

FARK İKİNCİ YARIDA GİDEREK AÇILDI

Strasbourg üçüncü çeyreğin 5. dakikasını 56-43 önde geçti, Karşıyaka hücumda düzen sağlayamadı ve çemberden uzak kaldı. 9. dakikada fark 19 sayıya kadar çıktı, Strasbourg son periyoda 64-49 önde girdi. Kaf-Kaf savunmayı düşünerek üçüncü çeyreğe Haltalı, Sipahi, Akyazılı'nın bulunduğu beşle alan savunması yaparak başladı, 8:49 kala fark 10 sayıya (64-54) geriledi. Hücumlardan boş dönen Karşıyaka 4 dakika kala farkın 19 sayıya (73-54) çıkmasını engelleyemedi. Strasbourg karşılaşmayı 80-65 kazanarak zirveye yerleşti.