Efeler 100. Yıl Cup’ta şampiyon Altınordu

EFELER 09 Spor Kulübü Altyapı Akademisi tarafından düzenlenen Efeler 100. Yıl Cup Futbol Turnuvası birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuvada her iki yaş gruplarında şampiyon Altınordu oldu.

ÇİFTE ZAFER GELDİ

Altınordu, 2012 yaş gruplarında finalde Bodrumspor'u 3-1 ve 2013 yaş grubunda ise AYTO'yu 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. 2012 yaş gruplarında ikinci olan Bodrumspor'a ödülünü A Takım İdari Menajer Kaan Bartu Büyükyıldırım verirken, şampiyon Altınordu'ya ödülünü Altyapı Koordinatörü Tevfik Ata Tekin takdim etti. 2013 yaş gruplarında ise ikinci olan AYTO'ya ödülünü U-14 takımının Teknik Sorumlusu Muhittin Bozkurt verirken, şampiyon Altınordu'ya ödülünü Altyapı Hocalarımızdan Antrenör Mustafa Ekin takdim etti. Efeler 09 SFK'dan yapılan açıklamada, "Turnuvamıza katılım gösteren tüm takımlara, antrenörlere, turnuvanın ilk gününden beri bizleri yalnız bırakmayan velilerimize ve seyircilerimize çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.