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Haberler Spor Minik raketlere ödülleri verildi

Minik raketlere ödülleri verildi

HABER MERKEZİ
Minik raketlere ödülleri verildi
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Masa Tenisi Federasyonu, Salihli Belediyesi iş birliğinde, 14 ilden 44 kulübün katılımı ile düzenlenen Küçükler Masa Tenisi Türkiye Grup Şampiyonasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Küçük erkekler de 1. Konya Selçuklu Belediyespor, 2. Muğla Büyükşehir Belediyespor, 3. Isparta Spor Kulübü, 4. Aydın ASP Spor Kulübü, Küçük Kızlar da 1. Mavi Ege Spor Kulübü, 2. Tan Gençlik Spor Kulübü, 3. İzmir Büyükşehir Belediyespor, 4. Soma Zaferspor oldu. Şampiyonada dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Oktay Ayaz tarafından verildi.
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