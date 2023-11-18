Heyecan dolu prova

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler, dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstlenecek. A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor. Milliler, bu maçın ardından 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu son müsabakasında deplasmanda Galler ile mücadele edecek.

27. RANDEVU OLACAK

A Milli Takım, Almanya Milli Takımları ile bugüne dek toplam 26 kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 8 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı.

MONTELLA İLE ÜÇÜNCÜ MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde üçüncü maçına Almanya karşısında çıkacak. Montella yönetiminde oynadığı ilk iki karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde gol görmedi. Ay-yıldızlı ekip, Montellla yönetimindeki Hırvatistan'ı 1-0, Letonya'yı ise 4-0 mağlup etti.

TARİHİMİZDEKİ 621. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 621. müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 340'ı resmi, 280'i özel toplam 620 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 241 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı. Milli takım, 264'ü deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 847 gol attı, kalesinde 885 gol gördü.