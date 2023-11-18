Petkimspor zor virajda

Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-74 yenerek oynadığı 7 maçta 5 galibiyet elde eden 4'üncü sıradaki Aliağa Petkimspor 8. hafta mücadelesinde bugün aynı galibiyet sayısıyla bir basamak üstünde yer alan Beşiktaş'a konuk olacak. BJK Spor Kompleksi'nde oynanacak 8'inci hafta karşılaşması saat 18.00'de başlayacak. İzmir temsilcisi, geçen sezon rakibini iki karşılaşmada da mağlup ederken, bu sezon da Beşiktaş'a seyircisi önünde ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.

EVİNDE YENİLGİSİ YOK

Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle ligde 4. sırada yer alırken, konuk ekip Beşiktaş'ta 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle puan tablosunda 3. basamakta bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet istediği müsabakayı Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı ve Berk Kurtulmuş yönetecek. Ligde son olarak deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor'u 90-82 ile yenen karşılaşmanın ev sahipliğini yapacak olan Beşiktaş, bu sezon taraftarının önünde çıktığı 3 maçta da yenilgi yüzü görmedi.