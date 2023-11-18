Sorun yönetimlerde

Bodrum FK'nın sıkıntısının 80. dakikadan sonra gol yemesi olduğunu söyleyen Ülgen, "Eğer maçlar 80 dakika olsaydı, geçen sene şampiyon, bu sene de ilk ikide olurdu" diye konuştu.

"Üst üste 15 puan toplayan Göztepe son iki haftada, kazandığı havayı ve itibarı kaybetti. 10 maçta 3-4 gol yiyen Göz-Göz, son iki maçta 4 yedi. Acı fatura bu. Disiplinli olursan, kazanırsın"

"Manisa yönetimi kendi içinde önlem alması gerekirken, teknik direktör değişikliğine gitti. Ve sonuç yine hüsran. Manisa yönetimi kendini bu ligin üstünde göstermeye çalışırken tepeteklak çakıldı"

Altay'da yönetimin yabancı çalıştırıcı hamlesini eleştiren Ülgen, "Bu ligi bilmeyen teknik direktör getirdiler. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Ligden düşmemesi için tam bir mucize lazım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in deneyimli yorumcusu ve Yeni Asır Gazetesi yazarı eski milli futbolcu Hayri Ülgen milli maç nedeniyle liglere verilen arada Ege ekiplerinin geride kalan süreçte sergilediği performansları değerlendirdi. 1. Lig'deki Ege takımlarının son haftalarda arka arkaya irtifa kaybettiğini ifade eden Hayri Ülgen, asıl sorunun yönetimlerde olduğunu vurguladı. Yaşanan düşüşlerin taraftarları çok üzdüğünü belirten Ülgen, "Ege ekipleri her geçen gün eriyor. Aslında sezona daha farklı bir şekilde girmesine rağmen son 4-5 haftada tel tel dökülmeye başladılar. Bunun nedeni, yönetimlerin yanlış zamanda yanlış kararlar alması, yanlış transferler ve kulüplerin iyi idare edilmemesidir" dedi. Başarısızlıkların arkasında teknik direktörlerden önce yönetimlerin ve başkanların olduğunu kaydeden Ülgen, "Her başarısızlıkta teknik direktör göndermekle başarı gelmez. İşte Altay, işte Manisa veya diğerleri... Unutmayalım ki futbolun başı iyi idare edilmezse gerisi hüsran olur" ifadelerini kullandı.

"80'DEN SONRA SORUN YAŞIYOR"

Bodrum FK'nın geçen sene çok önemli bir çıkış yakaladığını söyleyen Hayri Ülgen, yeşil-beyazlıların bu sezon aynı futbolu sergileyemediğini ifade etti. Yeşil-beyazlıların en büyük sıkıntısının 80. dakikadan sonra gol yemesi olduğunu sözlerine ekleyen Hayri Ülgen, "Eğer karşılaşmalar 80 dakika oynanmış olsaydı, geçen sene Bodrum FK şampiyon, bu sene ise ilk ikide olurdu. İsmet hocam bunun önlemini hemen almalı. Acaba takımın kondisyonu mu düşük, yoksa psikolojik mi? Eğer bunu dengelerse, Bodrum her zaman Play-Off ve ilk 2 içinde kendisine yer bulur" şeklinde konuştu.

"GÖZ-GÖZ İYİ OYNAMIYOR"

Tecrübeli yorumcu Hayri Ülgen, Göztepe'nin bu sezon iyi transferler yapıp hocasıyla beraber, hedefe kilitlenmiş taraftarıyla yola çıktığını vurgularken, sarı-kırmızılıların iyi oynamadan kazandığını belirtti. Ülgen, "İyi futbol oynamamasına rağmen son dakikalarda kazanılan 1-0'lık maçlar Göztepe taraftarlarına umut verdi. 5 maçlık galibiyet serisinde iyi futbol oynamayan ama kazanan bir Göztepe vardı. Bir tek Boluspor deplasmanında gerçek Göztepe gibi oynayıp kazanmıştı" dedi. Üst üste alınan galibiyetlerin takımı rehavete sürüklediğini belirten Hayri Ülgen, "Alınan 15 puan hem futbolcuları, hem de teknik heyeti yanılttı. Çünkü çekirge bir sıçrar, iki sıçrar ama üçüncüsünde yerinde durur. Göztepe, son iki haftada Kocaelispor ve Erzurum Futbol Kulübü'ne yenilerek, kazandığı havayı ve itibarı kaybetti. 10 maçta 3-4 gol yiyen Göztepe, son iki maçta 4 gol yedi. Acı fatura bu. Demek ki futbolda disiplinli olursan, kazanırsın. Göztepe bir gevşedi, tam gevşedi" ifadelerini kullandı.

"MANİSA YANLIŞ HAMLELER YAPTI"

1. Lig Profesörü Hayri Ülgen, Manisa FK'da son haftalarda ciddiyetin azaldığını, asıl sorununun ise yönetimsel olduğunu vurguladı. Sezon başında şampiyonluk hayaliyle yola çıkan Manisa'nın iyi transferler ve Osman Zeki Korkmaz'la bir hava yakaladığını belirten Ülgen, "İlk 3-4 haftada koşan, mücadele eden bir Manisa vardı. Ama bu görüntü Manisa takımını yanılttı. Çünkü o güne kadar daha diğer takımlar toparlanmamıştı. Bu nedenle, 'Nasıl olsa biz başarı yakalarız' havasıyla ciddiyetin azalması ve egosunu üste koyarak, 'Her takımı yeneriz' havası Manisa'yı bitirdi. Her takımı kendine rakip olarak göreceksin. Hafife alırsan, Manisa FK'nın durumuna düşersin" dedi. Ülgen sözlerine şöyle devam etti: "Bu hatalar yetmez gibi Manisa yönetimi kendi içinde önlem alması gerekirken, teknik direktör değişikliğine gitti. Ve sonuç yine hüsran. Manisa başkanı ve yönetimi kendini bu ligin üstünde göstermeye çalışırken tepeteklak çakıldı. Osman Özköylü bu takımı sahada idare etmek için getirildi ama daha ikinci maçında oyundan atıldı. Bir teknik direktörün yeri tribün değil, sahada futbolcularının yanıdır..."

"ALTAY'A MUCİZE LAZIM"

Altay'ın durumunun çok zor olduğunu belirten Hayri Ülgen, yabancı teknik direktör hamlesiyle siyah-beyazlı ekibin lige tutunabilmesi için mucize gerektiğini söyledi. Ülgen, "Büyük Altay... Gerçekten hem futbol oynadığım yıllarda, hem gazeteciliğimde Altay maçlarına giderken Alsancak Stadı'nın sıcaklığını hiç unutmam. Öyle müthiş taraftarı vardı ki, stat içinde her takıma zorlu günler yaşatırlardı. Düşünüyorum düşünüyorum, 20 sene önce Altay'a bir yabancı teknik direktör getirmişlerdi. Altay o günlerde Süper Lig'deydi. Ve o yabancı teknik direktör Süper Lig'den Altay'ı düşürmüştü. Şimdi bakıyorum 1. Lig'de zor bir durumdayken, bu ligi bilmeyen, anlamayan, yabancı bir teknik direktör getirdiler. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Altay'ın ligden düşmemesi için tam bir mucize lazım" diye konuştu. Hayri Ülgen, Altay'ın yeni başkanı Murat Pervane ve yönetimine de seslendi: "Yeni yönetim oluştu. Ancak eğer çok acil önlem alınmazsa, ekonomik olarak yük hafifletilip futbolculara parası verilmezse, 20 yıllık tecrübemle söylüyorum ki Birinci Lig'den ilk düşecek takım Altay'dır. Dost acı söyler, buna mecburum."