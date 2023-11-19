Dzeko Inter’e Werner Fener’e

FUTBOLDA ara transfer dönemi yaklaştıkça haberler de artmaya başladı. Bosna Hersek basını, Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko ile ilgili bir iddia ortaya attı. Bosna'dan N1'in haberine göre; Fenerbahçe'nin elinde ne kadar Edin Dzeko olsa da teknik direktör İsmail Kartal bu hattı da güçlendirmek istiyor. Bu yüzden Alman milli takım oyuncusu Timo Werner'i kadroya katmak istiyorlar. Haberde, "Dzeko'nun çok fazla sözler verilen Fenerbahçe'de Werner'in yedeği olarak kalmayı isteyip istemeyeceği bilinmiyor. Bosna futbolunun elması üstün formu sonrasında Serie A'da yeniden ilgi görüyordu. Fenerbahçe, Dzeko'nun Inter'e dönüş ihtimali için hazırlık yapıyor olabilir" denildi.