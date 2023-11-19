Manisa’da seferberlik

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Manisa FK'da son 8 maçta yaşanan müthiş düşüş sonrası seferberlik ilan edildi. Sezona direkt şampiyonluk hedefi ile başlayan ancak teknik direktör değişikliğine rağmen takımın düşüşüne engel olamayan yönetim, milli arada takımı eski günlerine döndürmek için düğmeye bastı. Başkan Mevlüt Aktan takımın başında 3 maça çıkan Osman Özköylü ile bir toplantı yaparak rapor istedi. Ardından futbolcularla da görüşecek olan Aktan düşüşün önüne geçebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bir süre önce Kaan Kanak'ı kadro dışı bırakan yönetimin, düşüşün devam etmesi halinde yeni radikal kararlar alması da gündeme geldi. Milli ara dönüşü lider Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Manisa FK güçlü rakibini yenerek yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.