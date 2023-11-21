Bodrum FK’nın avantajı fikstür

Trendyol 1. Lig'de zirve hedefindeki Bodrum FK, son haftalardaki çıkışıyla iddiasını gösterdi. 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 21 puan toplayan yeşil-beyazlılar, kendisine 5. sırada yer buldu. Bodrum ekibi, ligin ilk yarısının kalan 5 maçında fikstür avantajını kullanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Kalan 5 maçın üçünü sahasında oynayacak olan Bodrum FK, sahasındaki tüm müsabakaları kazanarak iddiasını tüm rakiplerine kanıtlamak istiyor. Bodrum ayrıca bu maçların 3'ünde alt sıralardaki rakipleriyle son iki maçta ise direkt rakipleriyle karşılaşacak. Bodrum ilk olarak Adanaspor'u ağırlayacak. Ardından deplasmanda Şanlıurfa'ya konuk olacak olan yeşil-beyazlılar, sonraki hafta Tuzlaspor'u ağırlayacak. Bodrum, ilk yarının son iki maçında ise önce Kocaelispor ile gurbette oynayacak, son maçta ise Göztepe'yi konuk edecek. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kalan 5 maçta tüm puanlara talip olduklarını dile getirdi.