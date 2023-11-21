‘Raporlar geçersiz’

VAR Hakemi Hakan Ceylan'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Leyla Ceylan'ın Yeni Asır Gazetesi'ne yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor. Bilindiği üzere Leyla Ceylan'ın Hakan Ceylan ve iki hakemin FIFA listesine girmek için sahte sağlık raporu düzenlediğini öne süren açıklamalarda bulunmuş peşi sıra Türkiye Futbol Federasyonu da bunun doğru olmadığı kaydederek resmi internet sitesinden raporları yayınlamıştı.

"İzmirli hakem çetesi var"

Önceki gün de konuyla ilgili 2011 yılında hakemliği bırakan ve TRT Spor'da yorumculuk yapan Bünyamin Gezer tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.

'Y' İBARESİ VAR

Gezer TFF'nin yayımladığı raporlardan Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan ile ilgili raporların geçersiz olduğuna dikkat çekti. İki hakemin raporlarında Nöroloji, Dahiliye, K.B.B, Göz, Hariciye/ Genel Cerrahi ve Başhekim imzalarının bulunduğu bölümlerde Y. ibaresinin (Yerine) anlamını taşıdığını öğrendiğini kaydederek Leyla Ceylan'ın konuyla ilgili açıklamalarının doğru olduğunu savundu ve "Bu raporları inceledim. Bir hakemin raporunda (Koray Gençerler'i kastediyor) sıkıntı yok.

Diğer ikisinde (Hakan Ceylan- Alper Ulusoy) ise var. Araştırmalarıma göre bu raporlardaki "Y." ibaresi "Yerine" anlamına geliyor. Yani bu bölümlerdekilerin yerine bir spor hekimi imza atmış. Araştırmalarıma göre göre böyle bir şey olamaz. Yani bu raporlar sahte" dedi.

KİMSEDEN KORKUM YOK

Programın sunucusu Hünkar Mutlu ise "Hocam dilerseniz bu ifadenizi geri alın. Size dava açarlar" deyince Gezer "Benim kimseden korkum yok. Bu konunun araştırılması lazım. O zaman peki geçersizdir diyelim. Ama bu konunun üzerine gidilmelidir" karşılığını verdi.

Bünyamin Gezer, program esnasında uzman bir profesörün de kendisine konuyla ilgili mesaj attığını kaydederek, "Profesör de raporların geçersiz olduğunu, bir spor hekiminin Nöroloji, Dahiliye, K.B.B, Göz, Hariciye/Genel Cerrahi ve Başhekim imza atamayacağını belirtiyor" dedi.

Gezer'in bu açıklamaları sonrası gözler bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilirken, önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.

İŞTE O RAPORLAR

Leyla Ceylan'ın Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan ile ilgili Yeni Asır'a yaptığı açıklamaların doğru olduğunu ifade eden Bünyamin Gezer, "Bir spor hekimi, Nöroloji, Dahiliye, K.B.B, Göz, Hariciye/ Genel Cerrahi ve Başhekim imza atamaz" dedi.