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Haberler Spor Skandal hakeme ağır ceza yolda

Skandal hakeme ağır ceza yolda

HABER MERKEZİ
Skandal hakeme ağır ceza yolda
Galatasaray'ın 2-1 yenildiği B.Münih deplasmanında skandal kararlarıyla skora etki eden Portekizli hakem Antonio Nobre'ye ceza yolda. Harry Kane'in golünde ofsayt verilmesine rağmen VAR sistemi bozulunca VAR odasıyla konuşup golü veren hakem Nobre, 5 sayfalık mektupla şikayet edilmişti. Yaşananları araştıran ve VAR protokolünün çiğnendiğini ortaya çıkaran Galatasaraylı yetkililer hukuki yollardan hakkını aramaya başlarken, Portekizli hakeme cezanın yolda olduğu öğrenildi. Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında sonuca etki eden Nobre'ye bir daha bu arenada görev verilmeyeceği ifade edildi.
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