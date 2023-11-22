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Manisa zoru sever

Lig ve Avrupa’da harika bir sezon geçiren Manisa temsilcisi, Porto’yu konuk ediyor. FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu son maçında Manisa BŞB, bugün Portekiz ekibini konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Manisa kazanarak liderliği ele geçirmek istiyor.

HABER MERKEZİ
Manisa zoru sever

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında bugün Portekiz temsilcisi Porto ile karşılaşacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki Manisa Büyükşehir Belediyespor-Porto maçı saat 19.00'da başlayacak. Müsabakanın biletleri 20 TL'den satışa çıktı. Grupta dört galibiyet ve bir yenilgiyle aynı puana sahip rakibinin ardından averajla 2. sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bugünkü müsabakayı kazanması halinde bir üst tura çıkacak.

ELEMELERDE RAKİBİNİ YENMİŞTİ

Manisa temsilcisi, maçı kaybetmesi durumunda, 10 gruptaki en iyi 6 grup ikincisi arasına girerek tur vizesi arayacak. Grubun diğer karşılaşmasında ise Danimarka temsilcisi Norrkoping Dolphins ile Bakken Bears mücadele edecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor elemelerde evinde 80-70 yendiği Porto'ya grupta ise deplasmanda 84-67 mağlup oldu.

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