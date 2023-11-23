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Haberler Spor Brezilya-Arjantin maçında olay çıktı

Brezilya-Arjantin maçında olay çıktı

HABER MERKEZİ
Brezilya-Arjantin maçında olay çıktı

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Brezilya, son dünya şampiyonu Arjantin'i ağırladı. Maçı Arjantin 63'te Otamendi'nin golüyle 1-0 kazandı. Mücadele öncesi seremonide Brezilya milli marşı okunurken polisin copla Arjantinli taraftarlara müdahalede bulunması üzerine ortalık karıştı.

Arjantin kaptanı Lionel Messi, takımı soyunma odasına götürdü. Olayların yatışmasının ardından Arjantin sahaya döndü ve maç oynandı.

RODRYGO-MESSİ ATIŞMASI

Brezilyalı Rodrygo, Arjantinli De Paul ve Messi'ye "Neden soyunma odasına gittiniz? Korkaklar" diyerek tepki gösterdi. Messi ise, "Biz Dünya şampiyonuyuz. Hiçbir şeyden korkmayız" cevabını verdi. Sosyal medyadan da açıklama yapan Messi, "Bu çılgınlık tolere edilemez ve artık sona ermeli" ifadelerini kullandı.

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