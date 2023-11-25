  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Aydın’ın Sultanları Sarıyer karşısında

Aydın’ın Sultanları Sarıyer karşısında

HABER MERKEZİ
Aydın’ın Sultanları Sarıyer karşısında
Voleybol Sultanlar Ligi'nde son 3 maçında Galatasaray ve Muratpaşa Belediyespor'u (D) 3-2, Nilüfer Belediyespor ise 3-1 mağlup ederek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün deplasmanda Sarıyer Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanacak 10'uncu hafta mücadelesi saat 17.30'da başlayacak. Ligde 9 maçta 4 galibiyet alan Aydın temsilcisi 7'nci sırada, 3 galibiyeti bulunan Sarıyer ekibi ise 9'uncu basamakta yer alıyor. Mavi-beyazlılar, direkt rakibini mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA