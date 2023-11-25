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EURO 2024’ün en genci biziz

Şampiyona biletini kapan milli takımımız eleme gruplarında mücadele eden en genç yaş ortalaması olan takım olmayı başardı.

HABER MERKEZİ
EURO 2024’ün en genci biziz

Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) gitme hakkı kazanan 20 takım içinde en genç ekip olarak dikkati çekti. Grup eleme maçları baz alınarak ve toplamda en az 15 dakika forma giyen oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, ay-yıldızlılar 25,42'lik yaş ortalamasıyla mücadele etti. Bu sonuç Türkiye'ye, "EURO 2024'ün en genç takımı" unvanını getirirken, millilerin en yakın takipçisi 25,59'luk ortalamayla Fransa oldu. Yaş klasmanında üçüncü sırada 25,78'le Hollanda bulunuyor. Şampiyona vizesi alan takımların en yaşlısı konumundaysa 28,44'lük ortalamayla Slovakya yer alıyor.

EN YAŞLI SLOVAKYA

Romanya, Belçika, Çekya, İspanya, İngiltere, Macaristan, Avusturya, Arnavutluk, Danimarka, Sırbistan ve Slovenya'da grup maçlarında forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,03 ile 26,96 arasında değişiyor. İtalya, Portekiz, İskoçya, İsviçre ve Hırvatistan takımlarında yaş ortalaması 27'lere ulaşırken, 28'in üzerine çıkan tek ülke Slovakya.

GOAL'E GÖRE 8. SIRADAYIZ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde sona yaklaşılırken, ünlü futbol dergisi Goal favori takımları açıkladı. Tarihinde ilk kez eleme grubunu lider bitirip turnuvaya direkt katılma hakkı eden A Milli Futbol Takımımız, birçok ülkeyi geride bırakarak listede sekizinci sırayı aldı.

FRANSA İLK SIRADA

Millilerin ev sahibi Almanya'yı ve futbol ülkesi olan Hollanda'yı da geride bırakması dikkatlerden kaçmadı. Goal'e göre şampiyonayı kazanma şansı en yüksek ihtimali olan ülke Fransa oldu. Fransa'yı Portekiz ve İspanya takip etti. İşte Goal'e göre turnuvayı kazanma şansına göre sıralanan ilk 10 ülke: Fransa, Portekiz, İspanya, İngiltere, Belçika, Avusturya, Macaristan, Türkiye, Arnavutluk ve Hollanda.

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