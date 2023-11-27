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Haberler Spor Aliağa Petkim’in gücü yetmedi

Aliağa Petkim’in gücü yetmedi

İzmir ekibi, güçlü rakibi Fenerbahçe Beko karşısında istediği oyunu oynayamadı ve gurbette mağlup oldu.

HABER MERKEZİ
Aliağa Petkim’in gücü yetmedi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Aliağa Petkimspor deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 96-85 mağlup oldu. Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk bölümünde Fenerbahçe Beko, oyuna giderek ağırlığını koydu ve ilk periyodu 26-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte takımlar 3 sayı çizgisinin gerisinden 3'er kez isabet buldu. Motley'in pota altından kazandırdığı basketlerle farkı açan Fenerbahçe, soyunma odasına 58-40 üstün gitti. Üçüncü periyotta Sertaç Şanlı'nın kaydettiği 10 sayıyla etkili olan sarı-lacivertli takım, son bölüme 78-57 önde girdi. Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko karşısında toparlanan Aliağa Petkimspor, son bölümde farkı 11 sayıya kadar indirdi. Sarı-lacivertliler, sahadan 96-85 galip ayrıldı.
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