Aliağa Petkim’in gücü yetmedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Aliağa Petkimspor deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 96-85 mağlup oldu. Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk bölümünde Fenerbahçe Beko, oyuna giderek ağırlığını koydu ve ilk periyodu 26-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte takımlar 3 sayı çizgisinin gerisinden 3'er kez isabet buldu. Motley'in pota altından kazandırdığı basketlerle farkı açan Fenerbahçe, soyunma odasına 58-40 üstün gitti. Üçüncü periyotta Sertaç Şanlı'nın kaydettiği 10 sayıyla etkili olan sarı-lacivertli takım, son bölüme 78-57 önde girdi. Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko karşısında toparlanan Aliağa Petkimspor, son bölümde farkı 11 sayıya kadar indirdi. Sarı-lacivertliler, sahadan 96-85 galip ayrıldı.