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Haberler Spor Arkas moral arıyor

Arkas moral arıyor

HABER MERKEZİ
Arkas moral arıyor
CEV Volleyball Cup 16'lı finalleri ilk maçında Bulgaristan'ın Neftohimik Burgas takımını deplasmanda 3-0 mağlup eden Arkas Spor, İzmir'de rövanş karşılaşmasına çıkıyor. Temsilcimiz, yarın Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da konuk edecek ve mücadeleyi Dominik Biegajlo (İngiltere) ile Roman Marschner (Çekya) hakem ikilisi yönetecek. İlk maçtaki skorun avantajıyla maça çıkacaklarını belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Rakibimizi bir kez daha mağlup ederek bir üst tura yükselmek istiyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
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