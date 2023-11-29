Manisa FK’da tehlike çanları

Trendyol 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Manisa FK, sezona fırtına gibi girse de, sonrasında işler hiç iyi gitmedi. Siyah-beyazlılar, ilk 4 haftada elde ettiği 10 puanla zirvenin en iddialı ekipleri arasında yerini alırken, son 9 haftada ise galibiyete hasret kalarak önce Play-Off hattından çıktı, ardından da neredeyse düşme potasına kadar geriledi. Son hafta deplasmanda Eyüpspor'a da yenilen Manisa ekibi, galibiyet hasretini 9 maça çıkarırken, bu süreçte sadece 4 puan topladı. Dokuz haftalık süreçte 5 yenilgi ve 4 beraberlik alan Manisa FK, 14 puanla 13. haftayı 13. sırada tamamladı. Büyük irtifa kaybı yaşayan Manisa ekibi ile düşme potasının en tepesinde yer alan Tuzlaspor (11) ile arasında sadece 3 puanlık bir fark kaldı.