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Haberler Spor Manisa FK’da tehlike çanları

Manisa FK’da tehlike çanları

HABER MERKEZİ
Manisa FK’da tehlike çanları
Trendyol 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Manisa FK, sezona fırtına gibi girse de, sonrasında işler hiç iyi gitmedi. Siyah-beyazlılar, ilk 4 haftada elde ettiği 10 puanla zirvenin en iddialı ekipleri arasında yerini alırken, son 9 haftada ise galibiyete hasret kalarak önce Play-Off hattından çıktı, ardından da neredeyse düşme potasına kadar geriledi. Son hafta deplasmanda Eyüpspor'a da yenilen Manisa ekibi, galibiyet hasretini 9 maça çıkarırken, bu süreçte sadece 4 puan topladı. Dokuz haftalık süreçte 5 yenilgi ve 4 beraberlik alan Manisa FK, 14 puanla 13. haftayı 13. sırada tamamladı. Büyük irtifa kaybı yaşayan Manisa ekibi ile düşme potasının en tepesinde yer alan Tuzlaspor (11) ile arasında sadece 3 puanlık bir fark kaldı.
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