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Arkas Spor rahat turladı

Ligde zor günler geçiren İzmir ekibi Avrupa’da tur atlayarak moral buldu

HABER MERKEZİ
Arkas Spor rahat turladı
Voleybol CEV Kupası'ndaki temsilcimiz Arkas Spor, 16'lı Finaller Turu'nda deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Bulgar rakibi Neftohimik Burgas'ı evinde de yenerek turladı. İlk sete iyi başlayan konuk ekip 5 sayı farkla öne geçse de, moladan sonra toparlanan Arkas son bölümde öne geçti ve seti 25-22 aldı. İkinci sete daha kontrollü başlayan İzmir ekibi baştan sona önde gitti ve 25-17 ile durumu 2-0 yaptı. Maçta 2 set alarak turu garantileyen Arkas Spor, son seti de 25-15 alarak maçı 3-0 kazandı. Lacivert-beyazlıların 8'li Finaller Turu'ndaki rakibi Çekya'dan Karlovarsko oldu. Bu eşleşmede ilk maç İzmir'de oynanacak.
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