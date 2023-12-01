Arkas Spor rahat turladı

Voleybol CEV Kupası'ndaki temsilcimiz Arkas Spor, 16'lı Finaller Turu'nda deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Bulgar rakibi Neftohimik Burgas'ı evinde de yenerek turladı. İlk sete iyi başlayan konuk ekip 5 sayı farkla öne geçse de, moladan sonra toparlanan Arkas son bölümde öne geçti ve seti 25-22 aldı. İkinci sete daha kontrollü başlayan İzmir ekibi baştan sona önde gitti ve 25-17 ile durumu 2-0 yaptı. Maçta 2 set alarak turu garantileyen Arkas Spor, son seti de 25-15 alarak maçı 3-0 kazandı. Lacivert-beyazlıların 8'li Finaller Turu'ndaki rakibi Çekya'dan Karlovarsko oldu. Bu eşleşmede ilk maç İzmir'de oynanacak.