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Haberler Spor Kaf-Kaf’ta Emre Gemici yolcu

Kaf-Kaf’ta Emre Gemici yolcu

HABER MERKEZİ
Kaf-Kaf’ta Emre Gemici yolcu
TFF 3. Lig 2. Grup'ta son iki maçını kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelen Karşıyaka'da takımın yıldızlarından Emre Gemici ara transfer dönemi öncesi yol ayrımına geldi. Geçen sezon bankosu olduğu takımda bu yıl çoğu maçta yedek kalan 29 yaşındaki golcü Emre takımdan ayrılmak istediği ifade edildi. Emre Gemici'nin kafasını toplaması ve moralinin yerine gelmesi için izinli olduğu ve takımla antrenmanlara çıkmadığı bildirildi. Gol kralı olarak geldiği kulüpte geçen sezon 12 gol atarak Fatih Taşdelen'le birlikte takımın en skoreri olan Emre, bu sezon ilk 4 hafta 11'de forma giydikten sonra yedeğe çekildi. Devrenin bitimine 3 maç kala Emre Gemici'nin kulüpteki geleceğiyle ilgili kararı yönetim verecek.
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