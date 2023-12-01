Paris’te hedef altın madalya

TÜRKİYE'YE cimnastikte ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan ile dünya şampiyonu İbrahim Çolak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanma hedefiyle hazırlıklarını İzmir'de sürdürüyor. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, "İnşallah 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalyanın rengini değiştireceğim. Dünya standartlarında bir takımız" dedi.

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ARICAN, "Avrupa Şampiyonası'nda madalyamız var. Dünya Şampiyonası'nda final hedefliyoruz. Dünyanın en iyi 12 takımının içerisindeyiz. Artık bir cimnastik ülkesi olmaya başladık" diye devam etti. Ay-yıldızlı cimnastikçi İbrahim Çolak ise olimpiyatlara yönelik azimle çalıştıklarını belirterek, kariyerinin tek eksik madalyasını kazanmayı hedeflediğini dile getirdi. Bu hedefine ulaşmayı çok istediğini belirten Çolak, "Olimpiyatlar bu sporun zirvesi. Madalya alırsam cimnastik kariyerimdeki bütün hedeflerimi gerçekleştirmiş olacağım" ifadelerini kullandı.