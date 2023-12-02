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Haberler Spor Bucaspor’un zorlu sınavı

Bucaspor’un zorlu sınavı

Fırtına, üst üste ilk iki sıradaki 1461 Trabzon ve Erokspor ile karşılaşacak.

BERKE ÖZBAY
Bucaspor’un zorlu sınavı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında 5. sırada bulunan Bucaspor 1928 iki haftada çok kritik maçlara çıkacak. Bu sezon sadece 1 kez mağlup olan ve yakaladığı çıkışla zirvenin en önemli adayları arasında gösterilen Buca, önümüzdeki 2 maçta kaderini çizecek. Sarı-lacivertli ekip bu süreçte ilk iki sırada yer alan ve kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren 1461 Trabzon ile Esenler Erokspor'la kozlarını paylaşacak. İlk sınavını yarın evinde 1461 Trabzon'u konuk ederek verecek Fırtına, 11 Aralık'ta lider Erok ile kapışacak. Bu karşılaşmalardan alacağı sonuçlarla İzmir temsilcisi, ya batacak ya çıkacak. Bir maçı eksik olan İzmir ekibi, topladığı 26 puan ile 5. sırada yer alırken, zirvede yer alan Esenler Erokspor'un 36, 2. sıradaki 1461 Trabzonspor'un ise 30 puanı bulunuyor.

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