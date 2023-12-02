Galatasaray zirve aşkına

Trendyol Süper Lig'de averajla F.Bahçe'nin ardından 2. sırada yer alan G.Saray, bugün Pendikspor'a konuk olacak. Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuda hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Pendikspor ile Galatasaray tarihinde ilk kez bir resmi karşılaşmada rakip olacak. İki takım daha önce 22 Şubat 2023 tarihinde hazırlık maçında karşılaştı ve sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynadıkları Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, Pendikspor karşısında oynamayacak. Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmişti. Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sarı kart sınırında yer alıyor. Muslera, Alanyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta İstanbul'da oynanacak Adana Demirspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

HAFTANIN GOLÜ KEREM'DEN

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United maçında attığı gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi. Kerem, Real Madrid'den Rodrygo, Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Arsenal'den Martin Odegaard'ın da yer aldığı listede birinci olmayı başardı.

ANGELİNO'DA GERİ ADIM ATILMAYACAK

Leipzig'den gelen Angelino'nun kiralık sözleşmesine 6 milyon Euro satın alma maddesi koyulurken opsiyonun deveye girmesi için Angelino 20 maç sayısına ulaşmak zorunda. 18 kez sarı-kırmızılı formayı giyen İspanyol sol bek, beklentilere karşılık veremezken yönetim, 20 maç sayısına bağlı 6 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmak istemiyor ve Leipzig'in bu maddeyi kaldırmasını bekliyor. Angelino'nun bu yüzden Pendikspor maçında süre almayacağı öğrenildi. Galatasaray cephesi, kiralık sözleşmede istediği düzeltmeyi yapamazsa Angelino ile devre arasında yollarını ayırmayı düşünüyor.