Murat Eskici’den Altay’a ziyaret

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici dün Altay'ı ziyaret etti. Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ni giden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Altay Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pervane ve yönetim kurulu üyelerini yeni görevleri için tebrik etti. Yapılan görüşmede Altay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapılması planlanan iş birliği olanakları hakkında fikir ve görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme sonunda antrenmanı takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, teknik direktör Serkan Afacan ve takım kaptanlarından İbrahim Öztürk ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti.