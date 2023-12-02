Potada kritik gün

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden iki Ege ekibi Manisa Büyükşehir Belediye ve Merkezefendi Belediye bugün kritik maçlara çıkacak. Sezona ilk 5 haftada 4 galibiyetle başladıktan sonra çıktığı son 4 maçı art arda kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün Türk Telekom'u zincir kırma hedefiyle konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Manisa temsilcisi ligde 9 haftada 4 galibiyet, 5 yenilgi alırken, Türk Telekom'un ise 5 galibiyeti bulunuyor.

DENİZLİ EKİBİ ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde bu sezon 9 maçta 1 galibiyet, 8 mağlubiyet alıp dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket bugün Play-Off hattındaki Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Denizli ekibi bu maçta farkındalık oluşturmak için, "Atkı-bere-eldiven ile gel" etkinliği yapacak. Yeşilsiyahlı kulüp Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) Aşevi ile birlikte organize edilen kampanyada 7'den 70'e ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere atkı, bere ve eldiven bağışı etkinliği düzenleyecek.

DANİEL OTURU ANADOLU EFES'E TRANSFER OLDU

Merkezefendi Belediyesi Basket'in bu sezon başında kadrosuna kattığı Nijerya asıllı ABD'li pivot Daniel Oturu, performansıyla lig ve Euroleague'in güçlü ekiplerinden Anadolu Efes'e transfer oldu. Kariyerinde daha önce 2020-2021 sezonunda NBA'de Los Angeles Clippers formasıyla 30 maça çıkan 24 yaşında, 2.03 boyundaki oyuncu Darüşşafaka randevusu sonrası yeni takımına katılacak. Geçen sezon içinde Max Heidegger'i İspanyol ekibi Baskonia'ya satan Denizli ekibi bu transferden de gelir elde edecek.