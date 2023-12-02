Şansınız bol olsun

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da bugün düzenlenecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak. Saat 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılacak. 24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.

14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 Play-Off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Torbalar şöyle:

1. TORBA

Almanya

Portekiz

Fransa

İspanya

Belçika

İngiltere

2. TORBA

Macaristan

Türkiye

Romanya

Danimarka

Arnavutluk

Avusturya

3. TORBA

Hollanda

İskoçya

Hırvatistan

Slovenya

Slovakya

Çekya

4. TORBA

İtalya

Sırbistan

İsviçre

A yolu play-off galibi

B yolu play-off galib

C yolu play-off galibi