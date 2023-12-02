Şansınız bol olsun

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da bugün düzenlenecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak. Saat 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılacak. 24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.
14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK
Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 Play-Off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.
Torbalar şöyle:
1. TORBA
Almanya
Portekiz
Fransa
İspanya
Belçika
İngiltere
2. TORBA
Macaristan
Türkiye
Romanya
Danimarka
Arnavutluk
Avusturya
3. TORBA
Hollanda
İskoçya
Hırvatistan
Slovenya
Slovakya
Çekya
4. TORBA
İtalya
Sırbistan
İsviçre
A yolu play-off galibi
B yolu play-off galib
C yolu play-off galibi